Культура

Проиллюстрировать Достоевского смогут посетители псковских библиотек

Проиллюстрировать Достоевского и изучить его полемику с Дарвиным приглашают библиотеки Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центральной городской библиотеке Пскова.

Виртуальный марафон «Неделя с Достоевским», посвященный 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, проходит в библиотеках города Пскова.

Так, в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева открылась выставка-просмотр «Федор Михайлович Достоевский – знаток тайн русской души». В разделе «Мир писателя» библиотека представила книги, посвященные жизни и творчеству писателя, в том числе воспоминания, которые оставили о Достоевском А. Г. Достоевская, С. В. Ковалевская и А. П. Философова. В разделе «Мир произведений» представлены романы Достоевского. В разделе «Мир читателя» можно познакомиться с критикой его произведений.

Отдельное место на выставке в библиотеке «Родник» занимает книга «Образы Ф. М. Достоевского в иллюстрациях Ильи Глазунова».

Библиотека - общественный центр микрорайона Псковкирпич знакомит своих читателей с открытками, которые издательство «Советский художник» выпустило в 1971 году. Это иллюстрации к произведениям Ф. М. Достоевского, созданные к его 150-летию.

Библиотека - Центр общения и информации имени И. Н. Григорьева пригласила учащихся 5-11 классов и студентов принять участие в конкурсе рисунков и иллюстраций «Творчество Ф. М. Достоевского: взгляд нового поколения». Этот конкурс проводится в социальной сети «ВКонтакте» и продлится до 30 ноября.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку и отправить по электронному адресу bco@bibliopskov.ru или в сообщении группы конкурса одну работу в формате jpg или png.

Библиотека – Центр детского чтения на улице Розы Люксембург подготовила к «Неделе с Достоевским» медиаурок, литературный час для четвероклассников, виртуальный обзор книг великого писателя, интерактивную викторину и виртуальную книжную выставку, а также провела «Киновечер с Федором Достоевским» и позвала своих читателей в виртуальное путешествие по роману «Преступление и наказание».

Центральная городская библиотека Пскова проведет на предстоящей неделе юбилейную виртуальную выставку и образовательные интенсивы: «Достоевский в комиксах», «Достоевский или Толстой?», «На Ф. М. волнах».

Библиотечная «Неделя с Достоевским» завершится 26 ноября открытой лекцией «Достоевский в полемике с эволюционной теорией Чарльза Дарвина», которую в библиотеке на Конной прочтет доктор филологических наук, профессор РГПУ имени Герцена, член международного клуба Ф. М. Достоевского Надежда Михновец.