Культура

Волонтеры восстанавливают старинный итальянский парк в Островском районе

Итальянский парк усадьбы Лореров-Розенов восстанавливают энтузиасты в Островском районе, сообщает ГТРК «Псков».

Усадьба Лореров-Розенов.

Фото здесь и далее: Энциклопедический справочник «Памятники истории и культуры Псковской области»

«Еще три года назад в деревне Гораи на месте имения был непроходимый лес - сейчас проложены дорожки, посажены цветы и обустроены места для отдыха. Парк был огорожен валом земли, рядом с которым были высажены ряды лип. Этим мелколистным липам двести с лишним лет. Еще саженцами их привезли из Италии и посадили по периметру парка, который в начале XIX столетия создали владельцы имения - Александр и Мария Лореры. Усадьба возвышалась на холме, перед ней был разбит цветочный партер. Эту часть волонтеры восстановили в первую очередь. Вырубили кустарник, посадили газон и выложили дорожку к островку уединения. Таких островков в Псковской области всего три, и этот - единственный, на который можно добраться не по воде», - рассказали корреспонденты ГТРК.

Пруд в парке появился благодаря вторым владельцам - Георгию и Ольге Розенам. Изначально водоем был восьмиугольным - но форма не сохранилась. В 1918 году усадьбу разрушили и без нужного присмотра участок больше пяти гектаров превратился в непроходимый лес. Пруд был завален брёвнами и мусором.

«Когда мы начали работу - один из финансистов сказал, что только для грубой очистки парка нужно около 10 миллионов. Мы, если считать волонтерский ресурс и ресурс людей, которые нам помогали - где-то наверное миллиона на 4 наработали», - отметила руководитель проекта «Горайский парк 200 лет спустя» Марина Ляшкевич.

Масштабные работы начались три года назад, когда проект «Горайский парк. 200 лет спустя» получил 700 тысяч рублей по программе «Культурная мозаика». Такую же сумму удалось привлечь и в прошлом году. Также в Гораях создали ТОС и уже дважды побеждали в конкурсах. Поэтому расчистка с применением тяжелой техники продолжается до сих пор.

Помимо вырубки волонтеры наводят красоту. В парке появились дорожки, каменные ступеньки, белые мосты, скамейки и беседки.

«Нам хотелось сохранить изюминку парка - итальянский стиль. В Италии очень распространены такие маленькие открытые беседки - перголы. Весной мы здесь высадим растения, которые закроют и здесь будет тень», - добавила Марина Ляшкевич.

Помогают восстановить двухсотлетний парк жители, администрация волости и Островского района. Результат совместных работ - в летний сезон сотни туристов каждые выходные. В планах привести в порядок оставшуюся территорию, организовать гостям место для перекуса и в центре парка реконструировать двухъярусную террасу.