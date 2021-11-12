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Культура

Первый за 40 лет альбом ABBA возглавил британский хит-парад

14.11.2021 21:10|ПсковКомментариев: 0

Новый альбом группы ABBA под названием Voyage возглавил британский хит-парад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Official Charts, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных хит-парадов Великобритании.

Фото: abbasite.com.

Первый за 40 лет диск группы был выпущен всего лишь 5 ноября, и за неделю был продан в Великобритании в общей сложности 204 тысяч раз, отметили в компании. По этому показателю альбом установил рекорд этого года, а старт его продаж стал самым успешным за четыре с половиной года с момента выхода альбома Эда Ширана Divide в марте 2017 года.

Этот диск стал десятым в истории шведского коллектива, который смог подняться на самую высшую строчку чартов, а общее число недель, проведенных ABBA на вершине хит-парада альбомов в Великобритании, достигло 58. По этому показателю воссоединившаяся после многих лет группа уступает лишь Элвису Пресли и группе «Битлз», подчеркнули в компании.

«Мы так счастливы, что нашим поклонникам, судя по всему, наш новый альбом понравился столь же сильно, как нам понравилось его записывать. Мы просто вне себя от счастья, что наш альбом вновь на вершине чартов», - приводятся в коммюнике слова членов группы.

Теги: #культура #музыка #искусство
Источник: Псковская Лента Новостей
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