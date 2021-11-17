Культура

Псковичи получили награды на всероссийском фестивале «Мой Пушкин»

Псковские школьники получили 16 наград на всероссийском литературном фестивале «Мой Пушкин». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном доме детства и юношества «Радуга».

В этом году фестиваль проходил в дистанционном формате. В нем приняли участие 170 школьников из Белгородской, Оренбургской, Московской, Мурманской, Рязанской, Курской, Воронежской, Челябинской, Ленинградской, Калужской, Липецкой. Тамбовской, Тюменской, Омской, Саратовской, Смоленской, Ярославской, Новгородской, Нижегородской и Псковской областей, а также Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Татарстан и Республики Саха (Якутия).

Показать свои таланты школьники могли по семи номинациям: «Художественное слово», «Поэты», «Прозаики», «Исследовательская», «Вокал», «Хореография» и «Театральная». Ученики сельских и городских школ Псковской области взяли 16 наград в различных номинациях.

Так, в возрастной категории 10-13 лет в номинации «Хореография» диплом III степени получил образцовый ансамбль «Сборинки» детской школы искусств при Центре образования Опочецкого района.

Среди прозаиков 10-13 лет лучшей стала Дарья Кузьмина, ученица псковского социально-экономического лицея № 21 имени Героя России С. В. Самойлова.

В этой же номинации среди участников 14-19 лет победителем названа Анна Скорнякова из Писковской средней школы Псковского района. Второе место заняла Елизавета Леончук, обучающаяся псковской средней школы №24 имени Л. И. Малякова. За третье место награду получила Людмила Кондрашева, ученица псковского социально-экономического лицея №21 имени Героя России С. В. Самойлова.

В номинации «Художественное слово» возрастной категории 10-13 лет отличился Егор Журавлев из Пушкиногорской средней школы имени А. С. Пушкина. Его наградили дипломом III степени.

Среди чтецов 14-19 лет победу одержала Александра Миненкова из Пушкиногорской средней школы имени А. С. Пушкина.

В номинации «Поэты» в возрастной категории 14-19 лет приз за второе место жюри присудило Варваре Тумановой, обучающейся средней школы №24 имени Л. И. Малякова города Пскова.



Лучшим исследователем среди участников 14-19 лет стала Анна Козырева из псковской средней школы № 24 имени Л. И. Малякова. Диплом II степени получила ученица Пушкиногорской средней школы Александра Мененкова.

Кроме того, специальный диплом «За активное участие в фестивале "Мой Пушкин" и бережный подход к освоению навыков жанра "звучащего слова"» получили: