Культура

Крестьянским ремеслам научат всех желающих в пушкинском Бугрово

Возобновил работу Центр творческих музейных программ Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в деревне Бугрово, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Музейный комплекс в Бугрово на рисунке Ольги Тихоновой «Деревенский пейзаж с колодцем» (2003). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Уже на этой неделе, со среды, 17 ноября, здесь можно будет посетить ремесленные мастер-классы, которые будут проводить по обновленному расписанию. Так, в среду, всех желающих научат прясть на прялке-самопряхе, мастерить несшивной мешочек-саше с пряными святогорскими травами, украшать полотно набивным рисунком, печатать лубочные картинки, ткать и плести традиционные пояса. Также среди мастер-классов есть урок по валянию валенок из мокрой шерсти, занятие «Лоскутная мозаика» (изготовление тканевых аппликаций на основе традиций лоскутного шитья). Подробное расписание классов с указанием их тем по дням недели (со среды по воскресенье), времени сеансов, возрастных рекомендаций для участников и другой информацией можно найти на официальном сайте музея и на официальных страницах «Михайловского» в социальных сетях.

Кроме того, в центре можно побывать и на интерактивной программе «Крестьянские заботы» для детей и взрослых и на собственном опыте убедиться, удобно ли спать на настоящей русской печи, не давит ли плечи коромысло и так далее. На эту программу в Бугрово принимают не более десяти человек одновременно. Все занятия, подчеркнули в «Михайловском», проходят в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими предписаниями, действующими на данный момент в регионе.

В заповеднике уточнили, что Центр творческих музейных программ работает, несмотря на объявленный с сегодняшнего дня и вплоть до 30 ноября санитарный период.

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Единственное ограничение: билеты на мастер-классы и интерактивную программу можно приобрести только в кассе Научно-культурного центра «Михайловского» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). С 1 декабря их по-прежнему станут продавать в кассе музейного комплекса в деревне Бугрово

В музее также добавили, что для посещения в эти дни остаются доступными парки мемориальных усадеб и многочисленные выставки в НКЦ.