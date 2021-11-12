Культура

Рыцарская поэзия прозвучит в псковской библиотеке

Рыцарская поэзия в фортепианном сопровождении Татьяны Лаптевой прозвучит в Псковской областной библиотеке 18 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПОУНБ.

Участниками концерта «Рыцарская поэзия» известные псковские музыканты Эдуард Банько, Динара Ибрагимова и Кира Горшкова станут участниками концерта «Рыцарская поэзия».

Заслуженный деятель искусств Псковской области Татьяна Лаптева представит обновленный авторский проект, посвященный поэзии Средневековья. Стихи французских трубадуров и немецких миннезингеров XII – XIII веков, переложенные на современную музыку, прозвучат в фортепианном сопровождении автора и премьерном исполнении участников.

«Концерт задуман как цикл песен, многогранно раскрывающий жизнь влюбленных и любящих героев. Автор стремится в музыке передать колорит далекого времени, оставившего в истории понятия о рыцарском кодексе чести и культе прекрасной дамы», - отметили организаторы.

Кроме того, музыка становится попыткой соединить две эпохи: средние века и век двадцать первый.

Начнется концерт в 17:00. Вход свободный.

Временные правила посещения Псковской областной универсальной научной библиотеки можно узнать, пройдя по ссылке. Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно.