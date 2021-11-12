Культура

Увидеть осеннее Михайловское глазами московской художницы могут интернет-пользователи

В рамках цифрового проекта «Художник и музей» Государственный пушкинский заповедник сегодня представляет интернет-пользователям графику своего верного друга и соратника — московской художницы Ларисы Антоновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Михайловском».

На протяжении двадцати лет Лариса Антонова приезжает в псковские пушкинские места как руководитель пленэров будущих художников-иллюстраторов, студентов Московского государственного университета печати имени И. Федорова (после 2015 года — института графики и искусства книги имени В. А. Фаворского в составе московского Политеха).

Лариса Антонова. Тригорское. Скамья (2015). Из фондов музея-заповедника

«Пушкиногорье давно стало родным для Ларисы Антоновой, более того — оказалось мощным источником творческой силы и вдохновенья. Работы художницы, выполненные или задуманные здесь, всегда получают самые высокие оценки зрителей и коллег по цеху. Графику Ларисы Антоновой из фондов "Михайловского" музей не раз экспонировал на разного уровня выставках как в России, так и за пределами страны: в Германии, Австрии, Латвийской Республике, etc», - подчеркнули в музее.

В небольшой цифровой экспозиции, которая представлена сегодня в официальном сообществе музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте», — новые, созданные менее месяца назад, в нынешнем октябре, работы. Это виды мемориальной усадьбы «Михайловское» и ее окрестностей.

Лариса Антонова. Михайловское. Господский дом. Золотая береза (2021)

Напомним, что в постоянной рубрике «Художник и музей» в своих пабликах сотрудники «Михайловского» регулярно знакомят подписчиков и посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших мемориальные усадьбы пушкинского заповедника и их окрестности.