Культура

Певец Ярослав Сумишевский выступит в Пскове 19 декабря

Народный певец и любимец публики Ярослав Сумишевский выступит на сцене БКЗ филармонии в Пскове 19 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

«Певец с большой теплотой и любовью относится к своим поклонникам, и эта любовь взаимна, - рассказали организаторы. - Вместе со своей группой "Махор-Бэнд" он посетил с концертами сотни городов. Неизменно все концерты Ярослава проходят с аншлагами, в очень уютной и теплой атмосфере, на его концертах всегда живой звук и непередаваемые эмоции от профессионального исполнения».

На концерте в Пскове Ярослав Сумишевский представит новую программу «Избранное» и создаст атмосферу уюта для своих самых преданных поклонников. «На концерте прозвучат те композиции, которыми особенно дорожит артист. Безусловно, не обойдется и без сюрпризов», - отметили организаторы.

Телефон кассы: 66-89-20. Билеты онлайн на сайте.

Информационный партнер – «Радио Шансон». Слушайте «Радио Шансон» в Пскове на частоте 105.3 FM.