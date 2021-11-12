Культура

Концерт Димы Билана в Пскове перенесли на февраль

Тур Димы Билана, в ходе которого он с концертом посетит Псков, перенесли на февраль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной филармонии.

Фото: инстаграм-аккаунт Димы Билана

Концерт переносится на 28 февраля, состоится он в 19.00. В филармонии добавили, что все приобретенные ранее билеты останутся действительными.

«Приносим извинения, сфера культуры переживает не лучшие времена, поэтому в афише случаются изменения. Просим понять и простить!» - добавили организаторы концерта в Пскове.