Культура

«Мертвые души»: в Пскове пересчитали объекты культурного наследия

Председатель Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия города Пскова Наталья Савицкая выступила против продажи объектов культурного наследия частным собственникам во избежание многоэтажной застройки в центре Пскова. Такое мнение она высказала после совещания по вопросу создания и использования объектов культурного наследия. Заседание состоялось сегодня, 17 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Два года назад мы озадачились вопросом - сколько на территории города находится объектов культурного наследия? Мы решили своими ногами пройти весь город и провести оценку. На сегодня мы сформировали окончательный список из 246 объектов регионального и федерального значения. Более 100 из них находятся в плачевном состоянии. Также нам встречались и "мертвые души", когда на бумаге объект значится, а в жизни не существует», - отметила Наталья Савицкая.

Председатель Общественного совета подчеркнула, что некоторые здания принадлежат не городу, а частным собственникам, что усложняет работу с ними.

«Необходимы специалисты, которые проведут оценку и рассмотрят каждый объект индивидуально. Некоторые следует исключить из реестра объектов культурного наследия. Некоторые, наоборот, необходимо восстанавливать», - рассказала председатель Общественного совета.

Отдельное внимание она обратила на жилые объекты.

«С одной стороны, людям необходимо жить в современном мире, не в прошлом веке, когда строились эти памятники. Но, с другой стороны, продажа объектов в центре города может привести к многоэтажной застройке на месте этих домов. Я против этого», - заключила Наталья Савицкая.