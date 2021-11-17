Культура

Выпускники псковского колледжа искусств представят дипломные работы на выставке

Выставка работ студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоится в Детской художественной школе в Пскове 18 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выпускники презентуют свои дипломные работы в различных техниках — батик, пэчворк и другие. Также в выставке поучаствуют студенты старших курсов.

Как отметил директор ДХШ Олег Цветков, школа и колледж постоянно взаимодействуют друг с другом. Однако выставка работ студентов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» пройдет впервые.

Открытие состоится 18 ноября в Детской художественной школе, расположенной по адресу улица Конная дом 30. Начало в 16.00.

Отметим, выставка станет дополнительной возможностью рассказать учащимся ДХШ о возможностях продолжения образования в творческой сфере на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.