Культура

Концерт с презентацией альбома Big Baby Tape и Kizaru в онлайн-формате представит МТС Music

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проведет на платформе МТС Live онлайн-трансляцию презентации нового совместно альбома Big Baby Tape и Kizaru. Шоу состоится при поддержке стримингового сервиса МТС Music в формате трэп-перформанса с использованием передовых технологий — вместо Kizaru на сцене выступит его голограмма.

Трансляция из московского клуба «Main Stage» начнется 20 ноября в 20.30 на МТС Live и в группе МТС Live «ВКонтакте».

Это будет первое выступление Kizaru в России. Артист, который физически находится и работает в Барселоне, появится на сцене в виде голограммы. За создание технологии отвечает команда МТС Live. Подробнее о концерте и альбоме можно узнать по ссылке.

Премьера альбома Kizaru и Big Baby Tape «Bandana I» состоялась 22 октября, альбом доступен для прослушивания на стриминговом сервисе МТС Music. Для новых пользователей платформы подписка будет бесплатной 3 месяца.

Купить билеты на концерт можно на МТС Live, а при покупке билета категории «Привилегии» зрители смогут пройти на шоу через отдельный вход без очереди.

«МТС Music» — музыкальный стриминговый сервис, дочерняя компания МТС.

«МТС Энтертейнмент» – дочерняя компания МТС, объединяющая проекты и активы в сфере офлайн-развлечений и связанных с ними онлайн-сервисов, в которые входят: билетные операторы Ticketland и Ponominalu, сервис МТС Live и приложение МТС Live App, направление по организации концертных и театральных выступлений, а также МТС Live Арена в Москве, МТС Live Холл в Екатеринбурге и другие площадки. Ключевыми проектами МТС Энтертейнмент стали инвестиции в мюзикл «Шахматы», долгосрочный контракт на организацию выступлений проектов Comedy Club Production, серия онлайн-концертов российских звезд и проект «Студия МТС Live».

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 78-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием – охвачено почти десять миллионов российских домохозяйств, сервисами платного ТВ в различных средах – более семи миллионов пользователей, программами лояльности – свыше 11 миллионов клиентов. Компания располагает в России розничной сетью из 5 330 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и предоставлению финансовых услуг. Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК «Система». Акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT, на Московской бирже - под кодом MTSS. Сайт компании: www.mts.ru

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов компании в соответствии с положениями законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем вас к документам, которые компания отправляет комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: тяжесть и продолжительность текущего состояния экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическая деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.

Источник: МТС