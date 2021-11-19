Культура

Почти 30 исследователей стали участниками краеведческой конференции «Великолукская история в лицах»

Краеведческая конференция «Великолукская история в лицах», посвященная жизни и деятельности выдающихся великолучан, Году науки и технологий в России, состоялась в центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского в Великих Луках. Об этом сообщил директор музея спорта и олимпийского движения Псковского края, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«2021 год богат памятными датами для многих выдающихся великолучан: 320 лет мореплавателю Д. Я. Лаптеву, 220 лет поэту А. Н. Креницыну, 195 лет священнику и краеведу И. М. Пульхерову, 150 лет вице-адмиралу А. И. Непенину, 130 лет академику И. М. Виноградову, 125 лет маршалу К. К. Рокоссовскому, 120 лет композитору С. Ф. Кайдан-Дешкину, 115 лет Герою Социалистического труда М. И. Кушнеру, 85 лет поэту Э. М. Жемлиханову и другим», - отметил он.

В конференции «Великолукская история в лицах» приняли участие 27 исследователей истории и культуры родного края из Москвы, Пскова, Великих Лук и Великолукского района.

Среди них почетные граждане города Великие Луки, ученые, краеведы, преподаватели образовательных учреждений, педагоги дополнительного образования, специалисты архивного, библиотечного и музейного дела, представители государственных, муниципальных и общественных организаций, СМИ, в их числе один доктор наук и два кандидата наук.

Прозвучало 26 докладов, которые были посвящены жизни и деятельности выдающихся и известных великолучан, их вкладу в историю российской государственности, военного и морского дела, развитие науки, образования, культуры и искусства, популяризации их имени и наследия (математики И. М. Виноградов, С. В. Ковалевская, краеведы Д. Г. Карчевский и В. Н. Дмитриева, схимонах Антоний, почетные граждане города М. И. Зубкова, В. А. Степанов, В. Г. Ковалев, создатель медицинского музея М. М. Кобелев, поэты А. Н. Креницын и Э. М. Жемлиханов, генерал С. Е. Попов и другие).

Работала выставка одного документа «Великие Луки в зеркале статистики: август 1943 года» (из фондов отделения Государственного архива Псковской области в Великих Луках)

Конференция прошла с соблюдением всех актуальных санитарно-эпидемиологических требований.

Мероприятие прошло при поддержке комитета культуры администрации Великих Лук и общественного совета по вопросам историко-культурного наследия Великих Лук. «Большой вклад в успешное проведение конференции внесли сотрудники центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского», - добавил Дмитрий Белюков.