Культура

«Михайловское» празднует именины 21 ноября

Традиционно 21 ноября — в день, когда Русская православная церковь чтит Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» отмечают «музейные именины». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Николай Томарев. Михайловское (цветная шелкография). Из фондов музея-заповедника.

Головным событием сегодняшнего дня, как запланировано, станет открытие бюста поэта. Эта скульптура — последняя работа художника Энгеля Насибулина (4 января 1934 — 3 июня 2020), чьи жизнь и творчество неотделимы от жизни музея и творчества Пушкина. Бюст уже установлен в Тригорском, в партере перед домом-музеем Осиповых и Вульфов — соседей и сердечных приятелей ссыльного поэта, рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в этот день «Михайловское» объявляет новый литературный конкурс «Пушкинский Заповедник. Признание в любви» — к столетию послереволюционного возрождения музея.

«Почему тысячи паломников ежегодно устремляются в эти места, где шумят Михайловские рощи? Их влечет сюда мир Пушкина, в котором "и жизнь, и слезы, и любовь". Временами кажется, что пушкинскими стихами напоен воздух Михайловского. И зачастую их строки читаются, как поэтический путеводитель по заветным местам», — подчеркивают организаторы творческого соревнования.

Правила конкурса можно найти на официальном сайте музея-заповедника.