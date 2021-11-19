Культура

Слет юных краеведов-туристов прошел в Псковской области

Слет юных краеведов-туристов провел Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий. Он прошел в дистанционном режиме в Zoom. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий

В слете приняли участие 14 команд из Бежаницкого, Великолукского, Красногородского, Куньинского, Невельского, Новосокольнического, Опочецкого, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пыталовского районов, а также городов Псков и Великие Луки. Также участвовала Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат.

Программа состояла из нескольких туров: конкурс обычаев (обрядов) своего района (города), описание народной игры, конкурс знатоков-краеведов.

«Команды творчески подошли к заданиям: все участники показывали игру и обряд в костюмах, использовали соответствующий инвентарь и даже съемки проводили в интерьере русской избы. В онлайн режиме демонстрировалась презентация с вопросами по теме «Александр Невский- защитник Земли русской». Ребята отправляли ответы через WhatsApp», - отметили в сообщении.

По итогам всех трех конкурсов, места распределились следующим образом:

1 место - МБОУ «Центр образования Опочецкого района» СП «Средняя школа № 4» и МБУ ДО «Центр развития творчества детей и молодежи Псковского района»;

2 место - МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», город Невель и МБОУ «Пыталовская средняя школа»;

3 место - МБОУ «Лицей Развитие», город Псков и МБУ ДО «Центр внешкольной работы», Куньинский район.

Все команды получили диплом участника.