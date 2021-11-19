Слет юных краеведов-туристов прошел в Псковской области

Слет юных краеведов-туристов провел Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий. Он прошел в дистанционном режиме в Zoom. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий
В слете приняли участие 14 команд из Бежаницкого, Великолукского, Красногородского, Куньинского, Невельского, Новосокольнического, Опочецкого, Порховского, Псковского, Пустошкинского, Пыталовского районов, а также городов Псков и Великие Луки. Также участвовала Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат.
Программа состояла из нескольких туров: конкурс обычаев (обрядов) своего района (города), описание народной игры, конкурс знатоков-краеведов.
«Команды творчески подошли к заданиям: все участники показывали игру и обряд в костюмах, использовали соответствующий инвентарь и даже съемки проводили в интерьере русской избы. В онлайн режиме демонстрировалась презентация с вопросами по теме «Александр Невский- защитник Земли русской». Ребята отправляли ответы через WhatsApp», - отметили в сообщении.
По итогам всех трех конкурсов, места распределились следующим образом:
Все команды получили диплом участника.