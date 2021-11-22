Культура

О влиянии Достоевского на восприятие жизни расскажут на конференции в Пскове

Литературно-краеведческая конференция «Вокруг Достоевского» пройдет в псковской библиотеке «Родник». Мероприятие проведут в рамках марафона «Неделя с Достоевским». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской библиотеки.

Конференция, посвященная 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, планируется 25 ноября. Филологи, музейные работники, специалисты библиотек, книгоиздатели из Пскова, региона, Санкт-Петербурга и Старой Руссы познакомят слушателей с уникальными исследованиями о близких людях и друзьях писателя, объяснят, какое влияние он оказал на сегодняшнее восприятие действительности и как его идеи объединяют современных авторов.

В программе мероприятия прозвучат доклады: «Псков в жизни и в тексте А. Г. Достоевской», «Ф. М. Достоевский и Корвин-Круковские: репортаж из Полибина», «Старорусское окружение Ф. М. Достоевского», «Дружба Ф. М. Достоевского и А. П. Философовой», «Какая красота спасет мир. Личность в творчестве Ф. М. Достоевского», «Издательский проект к 200-летию Ф. Достоевского ”Самому себе не лгите”».

Напомним, что литературно-краеведческие конференции по проекту «Псковский след в истории литературы и культура» проводятся в библиотеке «Родник» ежегодно с 2005 года. На этот раз из-за эпидемиологической ситуации мероприятие будет транслироваться онлайн 25 ноября в 12:00 на канале «Библиотеки города Пскова» в YouTube. Ссылку для просмотра опубликуют в сообществе «ВКонтакте».

Конференцию организуют при поддержке управления культуры и образования администрации Пскова, а также Псковского государственного университета и регионального отделения Союза писателей России.