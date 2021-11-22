Культура

Концерт «Солнечный Моцарт» пройдет в Пскове

Лекция-концерт, посвященная 265-летию со дня рождения австрийского композитора Амадея Моцарта, состоится в областной научной библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

В программе прозвучат инструментальные и вокальные произведения композитора и его современников в исполнении студентов и преподавателей колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Мероприятие будет сопровождать книжно-нотная выставка из фонда библиотеки. На ней можно будет увидеть издания о жизни и творчестве композитора: книга члена Французской академии наук Марселя Бриона «Моцарт» из серии «Жизнь замечательных людей»; «Письма» Амадея Моцарта и многие другие.

Лекция-концерт состоится 24 ноября в 14:15 по адресу: улица Профсоюзная, 2.