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Культура

СССР в помощь

23.11.2021 15:54|ПсковКомментариев: 0

После публикации на Псковской Ленте Новостей статьи о создании в Пскове музея СССР, в редакции раздалось несколько звонков. На том конце попросили связать с основателями проекта и выразили готовность поделиться экспонатами.

 

Из какого сора

Александр Иванович из деревни под Псковом называет себя чистильщиком. Вокруг находятся дачные товарищества (слово-то какое, тоже из той эпохи!). Садоводы часто зовут соседа помочь разгрести завалы. Однажды эти вещи уже были признаны ненужными в городе, второго рождения на даче тоже не случается.

«Знают, что я помогу вывезти, вот и зовут. Все сортирую. Детские вещи отдаю, кому нужно. Из старых шкафов делаю маленькие шкафчики. Набивка диванов идет на утеплитель, пружины в чермет, остальное на дрова», - описывает мужчина свою деятельность.

Он сокрушается, что многие вещи, которые еще могли бы послужить людям, отправляются на помойку или в металлолом. Сам он спас от такой участи, например, англо-русский словарь и маятниковые часы с эмалевым циферблатом. Предположительно, дореволюционные.

Несколько экземпляров часов, но уже настольных, он отдал в будущий «Музей СССР». Их он обнаружил на даче, где раньше жил часовых дел мастер. Часы требуют завершения ремонта. Так же как и магнитофон, телевизор, проигрыватель, полученные создателем музея Дмитрием Третьяковым от Александра Ивановича.

«У него залежи, конечно, - оценил Дмитрий Третьяков увиденное. - Сказал, что эти вещи все равно лежат без дела. Взяли только то, чего у нас еще не было, повторяющиеся вещи не берем. И все надо чинить».

Всегда будь готов

Техника отправляется на ремонт в Порхов. Там живет Сергей Молотков. Раньше он работал на местном релейном заводе, что называется, руки заточены правильно.

«Наши в свое время умели делать вещи, - считает Сергей Молотков. - Некоторые не только до сих пор в ходу, но и пользуются спросом. Например, ценится акустика, усилители и старые большие ламповые радиолы, если в рабочем состоянии. Необязательно, что ими будут пользоваться, некоторым нравится ретро-стиль в интерьере».

Создание музея, посвященного советскому быту, он называет хорошим и полезным делом. И выражает готовность помочь не только умением, но и конкретными экспонатами.

«У меня есть пионерское знамя «К борьбе за дело коммунистической партии будь готов». Кто-то повесил на заборе рядом с мусором. Мимо пройти было нельзя. Знамя настоящее, с кисточкой. Кто в те времена пожил и добрым словом их вспоминает, пойдут в музей за ностальгией», - уверен мастер.

Пушкина видела

Свою коллекцию собирает пенсионер Сергей Петров из Пушкинских Гор. Он честно признается, что она находится в хаотичном состоянии и сравнивает себя со старьевщиком.

«Даже не представляю, что у меня есть, там только боком ходить, - описывает он помещение, где хранятся предметы. - Раньше по колхозам ездили с шабашками, люди много вещей отдавали или продавали. А потом деревни опустели, бабки-дедки поумирали, наследники все сволокли в металлолом. Сейчас старины даже советской почти не осталось».

Ну, это смотря у кого не осталось, у самого Сергея Петрова очень даже «старина» сохранилась. Есть чемоданы, зингеровские швейные машинки, радиоприемники, печные горшки, самовары - таким предметам счет в его нерассортированной коллекции идет на полусотни. Находится там и кое-что более эксклюзивное. Старинную кофемолку в рабочем состоянии владелец считает французской и утверждает, что ей лет двести, то есть первые зерна она смолола еще при Пушкине, а то и самому поэту. С бронзовыми кухонными ступками соседствуют весы с гирьками из купеческих лавок - Сергей Петров слышал, что такими весами торговцам в прошлом было удобно драться.

«Да куда мне выставлять? - отвечает он на вопрос, не собирается ли показать накопленное добро народу. - Жена советует на помойку это все выставить. Мое дело пока собирать, а там видно будет».

Договорились, что Дмитрий Третьяков сможет изучить накопленное после открытия «Музея СССР». Во-первых, Сергею Петрову «еще решиться надо», чтобы расстаться с частью коллекции. Во-вторых, хранить Дмитрию Третьякову объемные дары все равно пока негде. Помещение для музея все еще не найдено.

«С нашим бюджетом тяжело найти, - признает Дмитрий. - Подходящий вариант по стоимости и по размерам, от восьмидесяти квадратов, оказался далеко, за хлебокомбинатом на Шоссейной. А надо хотя бы в пешей доступности от остановок».

По первоначальному плану, от которого Дмитрий и его жена Марина пока не отступают, музей они планируют открыть к новогодним праздникам. Основу коллекции составили запасы с чердаков, балконов и кладовых родителей, также инициаторы проекта принимают в дар предметы быта советской эпохи. Пока что все находки хранятся дома у Третьяковых.

Юлия Магера

На фото: предметы, переданные в будущий музей Александром Ивановичем.

Теги: #СССР
Источник: Псковская Лента Новостей
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