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Культура

Rock Day устроит «Европа Плюс»

24.11.2021 14:24|ПсковКомментариев: 0

Rock Day устраивает «Европа Плюс» для своей аудитории 26 ноября. С утра до вечера в эфире радио № 1 в России* будут звучать топовые рок-хиты планеты, а слушатели получат эксклюзивные призы, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

«В пятничном эфире на «Европе Плюс» сыграют все — от рок-н-ролла до хеви-метала. День рока откроют популярное утреннее шоу "Бригада У" и культовый музыкант, а также композитор, поэт и актер — Гарик Сукачев. А в вечернем шоу РАШ выступит "Рогнарок" — рок-группа "Европы Плюс", в состав которой вошли ведущие «Бригады У» Джем, Вэл и Вики. Они представят свою версию самых известных рок-хитов планеты», - рассказали организаторы концерта.

Каждый из слушателей в этот день сможет получить эксклюзивный мерч от «Европы Плюс». Фирменные майки из лимитированной серии достанутся тем, кто будет внимательно следить за эфиром, успеет раньше других дозвониться в студию и правильно выполнит задания ведущих. Розыгрыш подарков продлится весь рок-день.

«Вселенная "Европы Плюс" настолько широка и всеобъемлюща, что в ней найдется место совершенно разным стилям и направлениям мировой музыки. И мы любим удивлять наших слушателей. Поэтому 26 ноября, услышав в эфире AC/DC, Metallica, The Beatles или Nirvana, кто-то может подумать, что мы сошли с ума… Так и есть! И приглашаем вместе с нами на целый день окунуться в это невероятное рок-безумие!» - сказал директор эфира «Европы Плюс» Данил Литвинский.

Присоединиться к Rock Day можно будет в эфире «Европы Плюс», по видеотрансляции на europaplus.ru, в мобильном приложении и на страницах радиостанции в социальных сетях.

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на частоте 102.1 FM.

«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории*, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно её выбирают около 9,2 млн человек (14,3% населения), еженедельно — около 21,5 млн человек (33,5% населения), доля рынка по аудитории — 7,9%*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 388 пунктов установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания*, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», проект STUDIO 21, радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», еженедельный журнал «Профиль» и сетевое издание profile.ru.

Сайт «Европы Плюс»: europaplus.ru.

Страницы «Европы Плюс» в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter, YouTube.

Мобильные приложения для iOS и Android.

*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, АПРЕЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2021, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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