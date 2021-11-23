Культура

Подведены итоги конкурса на присуждение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины»

Подведены итоги конкурса на присуждение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» победителям международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов по итогам 2020-2021 учебного года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщали в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Победителями конкурса «Юные дарования Псковщины» признаны следующие участники:

1) Номинация «Музыкальное искусство»:

Банникова Анастасия, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова» города Пскова, инструментальное исполнительство. Гитара; Дмитриева Анастасия, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова» города Пскова, вокальное исполнительство. Академический вокал; Петрова Ксения, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова» города Пскова, вокальное исполнительство. Академический вокал; Табакова Людмила, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова» города Пскова, инструментальное исполнительство. Гитара; Семенов Глеб, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2 имени М. П. Мусоргского» города Пскова, инструментальное исполнительство. Фортепиано; Немчинов Михаил, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Пскова», инструментальное исполнительство. Фортепиано; Попова Злата, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №4» города Пскова, инструментальное исполнительство. Фортепиано; Зимин Арсений, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №5» города Пскова, инструментальное исполнительство. Кларнет; Василенко Милослава, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени М. П. Мусоргского» города Великие Луки, инструментальное исполнительство. Скрипка; Куранова Мария, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени М. П. Мусоргского» города Великие Луки, вокальное исполнительство; Новиков Семен, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени М. П. Мусоргского» города Великие Луки, инструментальное исполнительство. Балалайка; Размыслович Иван, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени М. П. Мусоргского» города Великие Луки, инструментальное исполнительство. Гармонь; Размыслович Михаил, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени М. П. Мусоргского» города Великие Луки, инструментальное исполнительство. Гармонь; Федоров Серафим, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени М. П. Мусоргского» города Великие Луки, вокальное исполнительство; Альт Елисей, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Великие Луки, инструментальное исполнительство. Фортепиано; Данильченко Дарья, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Великие Луки, инструментальное исполнительство. Фортепиано; Новикова Прасковья, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Великие Луки, инструментальное исполнительство. Скрипка; Егорова Астинь, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания» города Великие Луки, инструментальное исполнительство. Скрипка; Ильинова Арина, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Невеля», инструментальное исполнительство. Эстрадный вокал; Волик Екатерина, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Новосокольники», инструментальное исполнительство. Гусли; Алексеев Дмитрий, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Островская детская школа искусств», инструментальное исполнительство. Аккордеон; Гайворонский Роман, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Островская детская школа искусств», инструментальное исполнительство. Фортепиано; Огло Валерий, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова», инструментальное исполнительство. Музыкальное искусство эстрады.

2) Номинация «Театральное искусство»

Макарова Анастасия, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества».

«Несмотря на сложности, связанные с пандемией, все участники и победители конкурса вели интересную и наполненную творческую жизнь, принимали активное участие в конкурсах и фестивалях», - отметили организаторы мероприятия.

По традиции церемония награждения и концерт «Юные дарования Псковщины» пройдут в большом концертном зале Псковской областной филармонии 2 декабря в 19.00.

Конкурс проводили в целях реализации регионального проекта «Творческие люди» подпрограммы «Культура» Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области», утвержденной постановлением администрации области от 28 октября 2013 года №501, на основании приказа комитета Псковской области по культуре Псковской области от 30.09.2019 года №205-од «Об организации и проведении конкурса на присуждение ежегодной премии победителям международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов по итогам 2020-2021 учебного года», на основании протокола заседания конкурсной комиссии по присуждению премии «Юные дарования Псковщины» победителям международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов по итогам 2020-2021 учебного года от 01.11.2021 года, в соответствии с положением о конкурсе на присуждение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» победителям международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов, утвержденного приказом Государственного комитета Псковской области по культуре от 28.06.2021 года №147.