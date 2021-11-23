Подведены итоги конкурса на присуждение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» победителям международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов по итогам 2020-2021 учебного года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщали в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.
Победителями конкурса «Юные дарования Псковщины» признаны следующие участники:
1) Номинация «Музыкальное искусство»:
Банникова Анастасия, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова» города Пскова, инструментальное исполнительство. Гитара;
Дмитриева Анастасия, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова» города Пскова, вокальное исполнительство. Академический вокал;
Петрова Ксения, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова» города Пскова, вокальное исполнительство. Академический вокал;
Табакова Людмила, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова» города Пскова, инструментальное исполнительство. Гитара;
Семенов Глеб, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2 имени М. П. Мусоргского» города Пскова, инструментальное исполнительство. Фортепиано;
Немчинов Михаил, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Пскова», инструментальное исполнительство. Фортепиано;
Попова Злата, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №4» города Пскова, инструментальное исполнительство. Фортепиано;
Зимин Арсений, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №5» города Пскова, инструментальное исполнительство. Кларнет;
Василенко Милослава, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени М. П. Мусоргского» города Великие Луки, инструментальное исполнительство. Скрипка;
Куранова Мария, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени М. П. Мусоргского» города Великие Луки, вокальное исполнительство;
Новиков Семен, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени М. П. Мусоргского» города Великие Луки, инструментальное исполнительство. Балалайка;
Размыслович Иван, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени М. П. Мусоргского» города Великие Луки, инструментальное исполнительство. Гармонь;
Размыслович Михаил, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени М. П. Мусоргского» города Великие Луки, инструментальное исполнительство. Гармонь;
Федоров Серафим, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 имени М. П. Мусоргского» города Великие Луки, вокальное исполнительство;
Альт Елисей, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Великие Луки, инструментальное исполнительство. Фортепиано;
Данильченко Дарья, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Великие Луки, инструментальное исполнительство. Фортепиано;
Новикова Прасковья, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Великие Луки, инструментальное исполнительство. Скрипка;
Егорова Астинь, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания» города Великие Луки, инструментальное исполнительство. Скрипка;
Ильинова Арина, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Невеля», инструментальное исполнительство. Эстрадный вокал;
Волик Екатерина, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Новосокольники», инструментальное исполнительство. Гусли;
Алексеев Дмитрий, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Островская детская школа искусств», инструментальное исполнительство. Аккордеон;
Гайворонский Роман, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Островская детская школа искусств», инструментальное исполнительство. Фортепиано;
Огло Валерий, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова», инструментальное исполнительство. Музыкальное искусство эстрады.
2) Номинация «Театральное искусство»
Макарова Анастасия, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества».
«Несмотря на сложности, связанные с пандемией, все участники и победители конкурса вели интересную и наполненную творческую жизнь, принимали активное участие в конкурсах и фестивалях», - отметили организаторы мероприятия.
По традиции церемония награждения и концерт «Юные дарования Псковщины» пройдут в большом концертном зале Псковской областной филармонии 2 декабря в 19.00.
Конкурс проводили в целях реализации регионального проекта «Творческие люди» подпрограммы «Культура» Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области», утвержденной постановлением администрации области от 28 октября 2013 года №501, на основании приказа комитета Псковской области по культуре Псковской области от 30.09.2019 года №205-од «Об организации и проведении конкурса на присуждение ежегодной премии победителям международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов по итогам 2020-2021 учебного года», на основании протокола заседания конкурсной комиссии по присуждению премии «Юные дарования Псковщины» победителям международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов по итогам 2020-2021 учебного года от 01.11.2021 года, в соответствии с положением о конкурсе на присуждение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» победителям международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов, утвержденного приказом Государственного комитета Псковской области по культуре от 28.06.2021 года №147.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор