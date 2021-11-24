Культура

«Подстрочник»: Татьяна Ааб и Александр Заболотный о новом сезоне Псковского театра кукол. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 24 ноября. Гости студии - директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб и художественный руководитель театра Александр Заболотный.

Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ними о новом театральном сезоне, о планах на новогодние праздники и работе в новых антивирусных ограничениях.

Должны ли взрослые, которые привели детей на спектакль, предъявлять какие-либо документы, если довели буквально до гардероба детей и на постановку идти не собираются? Как введение QR-кодов сказалось на посещаемости и репертуаре театра кукол? Есть ли понимание, в каком формате в учреждении пройдут новогодние представления? Распространяется ли действие «Пушкинской карты» на Псковский театр кукол?