Культура

Псковские пейзажи покажут на выставке в Доме ремесел

Псковские пейзажи покажут на выставке в Доме ремесел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки.

Выставка псковской художницы, члена ПРОД «ПсковАРТ» Ольги Устиновой откроется в Доме ремесел 26 ноября в 16.00.

Ольга Устинова закончила Псковский колледж культуры и искусств, затем - Новгородский Государственный Университет имени Ярослава Мудрого по специальности «Дизайн».

С 2006 года преподает в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. С 1996 года принимает активное участие в островских и псковских, межрегиональных и международных выставках. Увлекается дизайном, в живописи отдает предпочтение пейзажу.

«Приглашаем наших зрителей познакомиться с творчеством талантливого и яркого живописца», - добавили организаторы выставки.

Время работы выставки: с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.30, в субботу с 11.00 до 16.00. Информация по телефону: 8(8112) 62-23-34.

Для посещения выставки действуют временные правила посещения:

С 8 ноября 2021 года посетить выставочный зал могут совершеннолетние граждане при предъявлении одного из трёх документов:

— документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной;

— документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню посещения учреждения;

— посетителям, имеющим медицинские противопоказания к вакцинации, необходимо предъявить медицинский документ, подтверждающий наличие таких медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, выдавшей данный документ, и документ (в том числе в электронном виде), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня посещения учреждения.