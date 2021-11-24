Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
полиция против «звонарей»
Мифы о стоматологах развеяны
Борьба «Справедливой России» с безработицей
экопром быстро и чисто
Как платить за «общее» электричество
цифровое будущее
как исправить ошибки в квитанции
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
достоверная история
доставка еды в пскове
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
работа затылком
горводоканал успехи и планы
декодируем QR-реальность
Концерт рок-группы «Ария»
 
 
 
ещё Культура 24.11.2021 12:0210 Территорию концлагеря «Шталаг 372» в Пскове признали объектом культурного наследия 25.11.2021 21:450 Псковские пейзажи покажут на выставке в Доме ремесел 25.11.2021 21:150 Псковскому зрителю рассказали о национальных особенностях якутского кино 25.11.2021 20:451 Новый выпуск проекта «Истфакт»: Тайна Гремячей башни 25.11.2021 19:430 Псковский губернаторский симфонический оркестр открыл юбилейный концерт увертюрой к опере «Псковитянка» 25.11.2021 12:417 Певец Ярослав Сумишевский выступит в Пскове 19 декабря
 
 
 
Самое популярное 19.11.2021 12:4327 Возможное закрытие псковского мясокомбината прокомментировал гендиректор 19.11.2021 12:275 Сына известного великолукского бизнесмена Каракаева зарезали в Москве 21.11.2021 16:209 Ученые обнаружили особую защиту от коронавируса у одной категории людей 22.11.2021 13:265 Псковичи разбились насмерть под Гатчиной на новом автомобиле 19.11.2021 09:000 Псковичей предупредили о шквалистом ветре и аномальном снегопаде из-за циклона «Ульрих»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псковскому зрителю рассказали о национальных особенностях якутского кино

25.11.2021 21:15|ПсковКомментариев: 0

Якутский режиссер театра и кино Сергей Потапов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) описал некоторые особенности национального кино.

«Наше кино ни японское, ни китайское, ни корейское. Когда мы начинали, нас с ними сравнивали. Но у нас есть свой почерк», - сказал он.

На вопрос о том, как якутским авторам удается уловить баланс между своей идентичностью и русской культурой, режиссер ответил: «Это какой-то древний менталитет нашего народа. Это на самом деле загадка. Мы принимаем то, что нам нравится, и отвергаем то, что — нет. Так мы сохраняем свою идентичность. Мы же древние саки, у нас очень древний тюркский язык. Это у нас на генном уровне. Нас мало, но один человек сказал мне так никогда не выражаться, сказал, что только великий народ может держать такую территорию».

Оказалось, что именно фильмы, снятые на якутском языке пользуются большей популярностью, лучше окупаются в республике.

«Мне кажется, это тоже показывает нашу силу. Нам неинтересен мир, мы делаем для себя. В этом есть какая-то ценность. Наше кино как-то уходит вперед. Мы снимаем за маленькие деньги, и у нас не стоит цель заработать. Пока российское кино будет просто делать деньги, у него ничего не получится. Мы снимаем просто так. Самый дорогой мой фильм стоит 500-600 тысяч рублей, а есть фильмы, которые я снял за 3000 рублей», - добавил Сергей Потапов.

Напомним, 26, 27 и 28 ноября в Новом зале Псковского театра драмы пройдут бесплатные показы фильмов Сергея Потапова «Дыши», «Дойду», «Подснежники», «Бог Дьесегей». Кинопоказы пройдут в рамках «Потапов-феста» - шестидневного форума искусств, посвященного творчеству режиссера.

Теги: #кино #эхо москвы в пскове #эфир
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должно ли государство бороться с антиваксерами и их пропагандой?
В опросе приняло участие 609 человек
25.11.2021, 21:450 Псковские пейзажи покажут на выставке в Доме ремесел 25.11.2021, 21:300 О коррупционных действиях со стороны приставов просят сообщать псковичей 25.11.2021, 21:150 Псковскому зрителю рассказали о национальных особенностях якутского кино 25.11.2021, 21:000 Псковский нарколог объяснил бесполезность капельницы при абстинентном синдроме
25.11.2021, 20:451 Новый выпуск проекта «Истфакт»: Тайна Гремячей башни 25.11.2021, 20:300 В Печорском районе закончили капремонт по краткосрочному плану на год 25.11.2021, 20:100 В Псковской области будут проверять потенциальных подрядчиков 25.11.2021, 19:430 Псковский губернаторский симфонический оркестр открыл юбилейный концерт увертюрой к опере «Псковитянка»
25.11.2021, 19:400 На вопросы псковичей о противодействии коррупции ответят сотрудники Росреестра 25.11.2021, 19:370 Повара из псковской школы представят регион на всероссийском конкурсе 25.11.2021, 19:102 Лучшему участковому Псковской области подарили автомобиль 25.11.2021, 18:570 Яркий симптом наличия алкогольной зависимости назвал псковский нарколог
25.11.2021, 18:470 Якутское авторское кино псковичам бесплатно покажут в драмтеатре 25.11.2021, 18:342 Волонтеры-казаки напомнили студентам псковского колледжа о вреде наркотиков 25.11.2021, 18:202 Поголовье коров в Псковской области за год сократилось почти на 8% 25.11.2021, 18:060 Пьяный водитель съехал в кювет в Бежаницком районе, пострадал пассажир
25.11.2021, 17:560 Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Валерия Рашкина 25.11.2021, 17:470 «Якутский Тарантино» раскрыл сюжет предстоящего спектакля 25.11.2021, 17:447 К критике Виктора Цоя 25.11.2021, 17:361 Главный нарколог региона о допустимых дозах спиртного: Чем меньше, тем лучше
25.11.2021, 17:339 В магазине MANGO началась распродажа «Черная пятница» 25.11.2021, 17:2915 Александр Котов об атаке антиваксеров и экскурсии в реанимацию 25.11.2021, 17:260 Пресс-конференция «Жизнь без пагубных привычек - реальность или утопия?». ВИДЕО 25.11.2021, 17:170 Псковичи могут бесплатно получить консультацию юриста
25.11.2021, 17:140 Для переболевших COVID-19 псковские санатории закупили новое оборудование 25.11.2021, 17:101 Псковичку осудили за удар полицейскому в голову 25.11.2021, 17:081 Псковским школьникам предложат самим проводить уроки в рамках проекта «Экомышление» 25.11.2021, 17:041 ВТБ стал самым эффективным банком по продаже ипотеки
25.11.2021, 16:530 Три спортивных площадки появятся в парке Юрия Гагарина в Пскове 25.11.2021, 16:481 В ПИК60 начались распродажи в честь «Черной пятницы» 25.11.2021, 16:431 Цветы с опасным вредителем уничтожат в Псковской области 25.11.2021, 16:300 Великолучанка и ее сожитель отправятся в колонию за сбыт наркотиков
25.11.2021, 16:270 Для исполнения нацпроектов Псковской области нужно реализовывать 600 млн рублей в неделю 25.11.2021, 16:185 Те же зайцы, только в профиль 25.11.2021, 16:153 По инициативе «Единой России» модернизируют более 600 почтовых отделений в регионах 25.11.2021, 15:530 Обвиняемому в убийстве матери жителю Дновского района продлили арест на 3 месяца
25.11.2021, 15:510 Победителей конкурса «Юные дарования Псковщины» наградят на концерте в филармонии 25.11.2021, 15:412 Генпрокурор просит Госдуму дать согласие на уголовное преследование депутата Рашкина 25.11.2021, 15:380 Подозреваемых в краже алкоголя задержали псковские росгвардейцы 25.11.2021, 15:260 В ГИБДД напомнили псковичам о правилах парковки на местах для инвалидов
25.11.2021, 15:130 Утверждены еще семь членов нового состава облизбиркома 25.11.2021, 15:122 Почти 7 млн рублей сэкономили при подготовке и проведении выборов депутатов областного Собрания 25.11.2021, 14:590 Определен новый состав членов Избирательной комиссии Псковской области 25.11.2021, 14:580 Дождь со снегом прогнозируют псковские синоптики 26 ноября
25.11.2021, 14:450 Избран новый член Общественной палаты Псковской области 25.11.2021, 14:390 Рост выручки на 6,2% продемонстрировал МегаФон в третьем квартале 2021 года 25.11.2021, 14:3510 Медаль Александра Невского учредили в Псковской области 25.11.2021, 14:330 Нарколабораторию ликвидировали в Псковской области. ФОТО. ВИДЕО
25.11.2021, 14:263 Депутаты согласовали минимальный размер взноса на капремонт в Псковской области на 2022 год 25.11.2021, 14:230 «Сообразим на троих»: Должна ли Россия быть великой империей? ВИДЕО 25.11.2021, 14:200 Псковских парламентариев пригласили написать тест по истории 25.11.2021, 13:5525 Выступающих против QR-кодов псковских депутатов пригласили в реанимацию инфекционки
25.11.2021, 13:370 «Беседка»: О феномене якутского кино. ВИДЕО 25.11.2021, 13:343 Региональный парламент поддержал федеральный законопроект о наказании неаттестованных гидов 25.11.2021, 13:111 Путин снял Александра Калашникова с должности главы ФСИН 25.11.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
25.11.2021, 13:013 Налоговики предлагают псковичам приложение с функцией гражданского контроля 25.11.2021, 12:521 «Гайд-парк»: Игорь Иванов о положении дел в профсоюзном движении Псковской области. ВИДЕО 25.11.2021, 12:431 Молодой пскович на «Фольксвагене» устроил ДТП на Рижском проспекте 25.11.2021, 12:417 Певец Ярослав Сумишевский выступит в Пскове 19 декабря
25.11.2021, 12:368 Фотофакт: Я люблю ПсовГУ 25.11.2021, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о феномене якутского кино 25.11.2021, 12:290 Участок улицы Карла Маркса в Пскове перекроют для движения автотранспорта 25.11.2021, 12:250 Пугающе-завораживающие работы представит петербургская художница в Пскове
25.11.2021, 12:000 СНГБ и Visa объявили о начале акции «Финансовый марафон» 25.11.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Ивановым 25.11.2021, 11:583 Лесное законодательство изменили в Псковской области 25.11.2021, 11:540 В Пскове пенсионерка лишилась 500 тысяч рублей, спасая сына от наказания за ДТП
25.11.2021, 11:481 Председатели ТИКов в Псковской области будут зарабатывать больше 25.11.2021, 11:460 Кинотеатрам в Псковской области установили пониженную налоговую ставку 25.11.2021, 11:432 «Сообразим на троих»: Должна ли Россия быть великой империей? 25.11.2021, 11:422 В Псковской области увеличат налоговую базу за счет торговых центров
25.11.2021, 11:380 Пять человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки 25.11.2021, 11:350 В Псковской области внесли изменения в закон о межбюджетных отношениях 25.11.2021, 11:340 К участию в «Е-Диктанте» приглашают жителей Псковской области 25.11.2021, 11:250 Доходы бюджета территориального ФОМС увеличились на 340 млн рублей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru