Культура

Псковскому зрителю рассказали о национальных особенностях якутского кино

Якутский режиссер театра и кино Сергей Потапов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) описал некоторые особенности национального кино.

«Наше кино ни японское, ни китайское, ни корейское. Когда мы начинали, нас с ними сравнивали. Но у нас есть свой почерк», - сказал он.

На вопрос о том, как якутским авторам удается уловить баланс между своей идентичностью и русской культурой, режиссер ответил: «Это какой-то древний менталитет нашего народа. Это на самом деле загадка. Мы принимаем то, что нам нравится, и отвергаем то, что — нет. Так мы сохраняем свою идентичность. Мы же древние саки, у нас очень древний тюркский язык. Это у нас на генном уровне. Нас мало, но один человек сказал мне так никогда не выражаться, сказал, что только великий народ может держать такую территорию».

Оказалось, что именно фильмы, снятые на якутском языке пользуются большей популярностью, лучше окупаются в республике.

«Мне кажется, это тоже показывает нашу силу. Нам неинтересен мир, мы делаем для себя. В этом есть какая-то ценность. Наше кино как-то уходит вперед. Мы снимаем за маленькие деньги, и у нас не стоит цель заработать. Пока российское кино будет просто делать деньги, у него ничего не получится. Мы снимаем просто так. Самый дорогой мой фильм стоит 500-600 тысяч рублей, а есть фильмы, которые я снял за 3000 рублей», - добавил Сергей Потапов.

Напомним, 26, 27 и 28 ноября в Новом зале Псковского театра драмы пройдут бесплатные показы фильмов Сергея Потапова «Дыши», «Дойду», «Подснежники», «Бог Дьесегей». Кинопоказы пройдут в рамках «Потапов-феста» - шестидневного форума искусств, посвященного творчеству режиссера.