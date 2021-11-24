Культура

Псковский губернаторский симфонический оркестр открыл юбилейный концерт увертюрой к опере «Псковитянка»

Псковский губернаторский симфонический оркестр открыл праздничный концерт, приуроченный к 25-летию коллектива, увертюрой к опере Римского-Корсакова «Псковитянка» 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За долгую историю оркестра это произведение стало его визитной карточкой и было встречено заслуженными аплодисментами публики, собравшейся сегодня в Псковской филармонии. Министр культуры РФ Ольга Любимова в удаленном формате поздравила Псковский симфонический оркестр и отметила, что за эти годы оркестр стал муз брендом региона.

«Оркестр ведет активную концертную деятельность, каждый сезон отмечен появлением новых программ, — подчеркнула она и пожелала коллективу успехов, новых творческих побед.

Зрителям напомнили о страницах истории оркестра. Добавим, что в программе праздничного концерта — лучшие произведения мировой классики.