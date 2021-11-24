Провокационный фестиваль пройдет в Пскове

Псковская областная универсальная научная библиотека проводит просветительско-предупреждающий провокационный фестиваль «Цифровая профилактика VS Голем-цивилизация». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной научной библиотеки.
Мероприятие состоится в рамках всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя цифровых технологий», которая продлится с 26 ноября по 2 декабря и станет завершением года науки и технологий.
В рамках программы фестиваля запланированы:
Молодые псковичи, приняв участие в мероприятии, смогут первыми протестировать ролевую флэш-игру «Кибер-охота на разум». Игра основывается на реальных проблемах в области кибербезопасности по мотивам проекта «Цифровой словарь. Как интернет и гаджеты определяют нас», а также программ «СберУниверситет», «ПостНаука» и альманаха «Атласа новых профессий».
Организаторы отметили, что участникам фестиваля понадобятся логический ум и юмор для тест-драйва Promobot V.4 (для читателей библиотеки просто робот Сережа). В мае этого года он вошел в жизнь библиотеки как реальная личность, хитросплетения которой раскрываются через различные события и взаимодействия с разными людьми. Сережа всегда в хорошем настроении и любит поболтать, он умеет отвечать на вопросы, рассказывать об услугах библиотеки, танцевать, показывать видео-материалы на экране, печатать фото.
Полная программа фестиваля размещена на https://digitalweek.wixsite.com/2021. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте события.