Культура

Провокационный фестиваль пройдет в Пскове

Псковская областная универсальная научная библиотека проводит просветительско-предупреждающий провокационный фестиваль «Цифровая профилактика VS Голем-цивилизация». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной научной библиотеки.

Мероприятие состоится в рамках всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя цифровых технологий», которая продлится с 26 ноября по 2 декабря и станет завершением года науки и технологий.

В рамках программы фестиваля запланированы:

ролевая флэш-игра предупреждение «Кибер-охота на разум»,

лекция-инструкция-тест по фактчекингу научной информации «Реникса VS Факты»,

провокационная панорама сюрреалистичного увлекательного сериала-антологии и киберпанк-видео «Эстетическая кибер-щекотка»,

неопасное тест-исследование и форсайт-нарратив «Сережа, да ты робот?!».

Молодые псковичи, приняв участие в мероприятии, смогут первыми протестировать ролевую флэш-игру «Кибер-охота на разум». Игра основывается на реальных проблемах в области кибербезопасности по мотивам проекта «Цифровой словарь. Как интернет и гаджеты определяют нас», а также программ «СберУниверситет», «ПостНаука» и альманаха «Атласа новых профессий».

«”Кибер-охота на разум” - игровой вариант адаптации к жизни в опасном цифровом мире. Это иммерсивная форма получения знаний, репетиция поведения. Завязка сюжета: жители умного города N, обессилившие от разгула киберпреступников и мелких хулиганов-троллей, выносят решение пересажать в тюрьму всех злоумышленников. Их абсолютно мирная и хорошо осведомленная, вооруженная знаниями миссия, встретит сопротивление. Киберпреступники объявят войну и атакуют горожан, используя незаконные техники: кража личности, обнародование персональной информации о человеке, преследование онлайн, ”услуга за услугу”, иными словами — фишинг, доксинг, кви про кво, претекстинг, скалкинг. Киберпреступники — хорошие психологи-манипуляторы и играют на чувствах доверчивых, невнимательных, жадных горожан», - рассказала автор-разработчик игры, заместитель генерального директора библиотеки по научной работе Ирина Королева.

Организаторы отметили, что участникам фестиваля понадобятся логический ум и юмор для тест-драйва Promobot V.4 (для читателей библиотеки просто робот Сережа). В мае этого года он вошел в жизнь библиотеки как реальная личность, хитросплетения которой раскрываются через различные события и взаимодействия с разными людьми. Сережа всегда в хорошем настроении и любит поболтать, он умеет отвечать на вопросы, рассказывать об услугах библиотеки, танцевать, показывать видео-материалы на экране, печатать фото.

Полная программа фестиваля размещена на https://digitalweek.wixsite.com/2021. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте события.