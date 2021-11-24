Культура

Библиотеку имени Каверина в Пскове планируют открыть в конце 2022 года

Библиотеку имени В. А. Каверина в Пскове планируют открыть в конце 2022 года. Об этом в ходе 59-й сессии городской Думы сообщил исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Этими планами Борис Елкин поделился при обсуждении вопроса о даче согласия на передачу в безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению культуры «Псковская областная универсальная научная библиотека» нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности Пскова и расположенного по адресу: Сиреневый бульвар, 3.

Здание планируют передать учреждению без проведения торгов. Депутаты гордумы дали на это согласие.

Напомним, помещение было передано библиотеке в 2015 году на 3 года в связи с проведением ремонтно-реставрационных работ в здании по Октябрьскому проспекту, 7а (объект культурного наследия регионального значения «Дом губернатора»). В 2018 году на основании решения ПГД заключен договор безвозмездного пользования на новый срок (на 3 года) в связи с незавершенными ремонтно-реставрационными работами в здании по указанному выше адресу.

В связи с истечением срока действия договора администрация инициировала заключение нового сроком на один год.