Культура

Старинный русский бисер представляет «Михайловское» в Торжке

Выставку «Узор невиданной красы» открыли сегодня, 26 ноября, в Торжке, в одном из «пушкинских филиалов» крупнейшего в России музейного объединения — Тверского государственного объединенного музея. Новую экспозицию подготовили по материалам из фондовых коллекций Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.



Мужской кошелек-бумажник (начало XIX века). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Основу уникальной выставки составляют предметы декоративно-прикладного искусства начала — второй трети XIX века. Это 23 великолепных образца бисерного шитья, среди которых дамские сумочки, женские и мужские кошельки — монетницы и бумажники, традиционные шкатулки и шкатулки-портфели, вышитые картины, украшенные бисерными низками чернильница и подстаканник, ленточка-сонетка (крепится к звонку для вызова прислуги) и прочее, рассказали в музее.



Перочистка (середина XIX века). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Также там отметили, что коллекция русского бисера в собрании Пушкинского заповедника насчитывает порядка семидесяти уникальных предметов. Мода на бисерные изделия пришла в Россию в конце XVIII века, а расцвет этого рукоделия, как самостоятельного вида прикладного искусства, пришелся на 30-е годы XIX столетия, когда бусины в огромных количествах в Россию ввозили из Европы. Бисерное шитье и низание для оплетки объемных предметов первоначально было занятием женщин из привилегированных сословий.

«Эти работы не только свидетельствуют о модном увлечении, но и служат своеобразной иллюстрацией к рассказу о мире женщины-дворянки в пушкинское время, о ее усадебной жизни, чуть ли не главным содержанием которой были прогулки, чтение и домашнее рукоделие», — сказали в «Михайловском».

Бисерные работы на выставке в Музее А. С. Пушкина в Торжке пушкиногорские экспозиционеры дополнили значительной изобразительной подборкой. Двенадцать полотен — это виды и интерьеры усадебных домов в Михайловском, Тригорском и Петровском, выполненные современными живописцами.



А. Н. Сорокин. Петровское. Кабинет Ганнибала (1982). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Планируется, что выставка «Узор невиданной красы» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Тверской области до 18 февраля следующего года.