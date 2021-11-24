Культура

Онлайн-лекцию из «Михайловского» посвятили общественно-политическим взглядам Пушкина

В Ульяновске, в литературном музее «Дом Языковых», на базе активно работающего виртуального представительства Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», сегодня состоялась последняя из четырех запланированных на текущий год публичная online-лекция из Пушкиногорья.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, лекция называлась «"…Восславил я свободу…". Общественно-политические взгляды А. С. Пушкина». Подготовил и прочел ее ученый секретарь «Михайловского» Эдуард Узенев.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как особо подчеркнул докладчик, при всей обширности отечественной пушкинианы, политические, исторические и философские взгляды поэта в разных трудах отражены как бы «попутно» и, как следствие, неглубоко. Исключения составляют, пожалуй, лишь специальные исследования философа Семена Франка («Пушкин как политический мыслитель», «Пушкин об отношениях между Россией и Европой») и историка, литературоведа Георгия Федотова («Певец империи и свободы»). Но немало наблюдений, важных для понимания самого процесса формирования Пушкина-историка и Пушкина-философа, можно найти и в, казалось бы, сугубо литературоведческих заметках, отметили в музее.

В «Михайловском» напомнили, что работа лектория в рамках деятельности виртуального представительства Пушкинского заповедника в филиале музея имени И. А. Гончарова началась еще в 2019 году и получила самые благоприятные отклики у целевой аудитории. Ульяновцы уже побывали на разных лекциях, среди которых: «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)», «Письма и записки в романе А. С. Пушкина "Дубровский"», «У них на масленице жирной водились русские блины» (о культуре застолья у дворян в XIX столетии)» и так далее. Традиционно вход на эти лекции свободный.

В ближайшее время запись лекции Эдуарда Узенева будет размещена на официальном сайте «Михайловского» — также в свободном доступе для всех интернет-пользователей.