Культура

«Михайловское» представляет картины хозяйки частной художественной галереи в Бугрово

В рамках цифрового проекта «Художник и музей» государственный Пушкинский заповедник представляет интернет-пользователям работы Русаны Наливайко. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в «Михайловском».

Русана Наливайко. Окрестности Михайловского. 1990-е. Из фондов музея-заповедника

Как рассказали в музее, впервые в Пушкиногорье выпускница Московского государственного академического художественного училища памяти 1905 года (МАХУ) приехала в 1986 году, и с тех пор эти места стали для нее родными. Недолгое время Русана Наливайко работала в «Михайловском», заочно училась в Московском полиграфическом институте (отделение художественного оформления печатной продукции). С 1991 года художница живет в собственном доме деревне Бугрово Пушкиногорского района, занимается живописью (в основном пишет пейзажи) и книжной графикой, работает в небольшой галерее, открытой в 2002-м году.

Галерея «У мельницы». Фото из открытых источников

Работы Русаны Наливайко хранятся во многих отечественных и зарубежных частных коллекциях. В фондах «Михайловского» также есть ее графика, живопись и произведения декоративно-прикладного искусства.

Русана Наливайко. Дубы у дороги (2003). Из фондов музея-заповедника

В небольшой цифровой экспозиции, которая представлена сегодня в официальном сообществе музея-заповедника в социальных сетях «ВКонтакте» и в Facebook, — святогорские виды, шуточные рисунки, созданные для «Пушкинского календаря», и часы, по которым можно сверять время «по Пушкину».

Напомним, что в постоянной рубрике «Художник и музей» в своих пабликах сотрудники «Михайловского» регулярно знакомят подписчиков и посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших мемориальные усадьбы Пушкинского заповедника и их окрестности.