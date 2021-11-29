Культура

Рояль за миллион рублей появился в порховской школе искусств

Новый концертный рояль поступил в Детскую школу искусств города Порхов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Инструмент марки Kawai приобрели в честь 55-летнего юбилея учреждения. Стоимость рояля – почти миллион рублей. Средства на его покупку выделили из федерального бюджета в ответ на обращение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Инструмент уже установили.

«Мы давно о нем мечтали! У нас около 50 учащихся занимаются на отделении "Фортепиано", уверена, ребятам понравится играть на инструменте такого класса. Также рояль будет активно использоваться во время концертов и иных культурных мероприятий», - сказала директор ДШИ Оксана Романюк.

Детская школа искусств в Порхове основана в 1966 году. Сейчас в ней обучается порядка 380 детей.

Планируется капительный ремонт учреждения дополнительного образования. По поручению губернатора ведется подготовка проектно-сметной документации.