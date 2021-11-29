Культура

«Железного оленя» могут увидеть на выставке жители Пскова

Выставка в честь велопутешественника Глеба Травина пройдет в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Выставка будет посвящена 90-летию подвига путешественника Глеба Травина. За три года он проехал на велосипеде 85 тысяч километров вдоль границ СССР, включая Великий Северный путь.

На выставке можно будет посмотреть «железного оленя» – так называли велосипед шаманы Арктики – паспорт-регистратор, в котором около 500 печатей и регистрационных отметок, свидетельствующих о продвижении велосипедиста, охотничьи лыжи, на которых он шел по рыхлому снегу, винчестер, нож, компас, документы и фотографии.

Открытие выставки состоится 1 декабря в 16.30 по адресу: Псков, Двор Постникова, улица Олега Кошевого, 2 (1 этаж). Она будет работать до 24 января. Режим работы: среда – понедельник c 11.00 до 18.00, касса работает до 17.30.

Стоимость билета: взрослый – 150 рублей, льготный – 100 рублей. Дети до 16 лет – бесплатно.