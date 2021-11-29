Культура

«Освещенные окна»: новый проект запустила Каверинка в Пскове

Псковские ветеринар, турагент, художник, музыкант и экоактивист стали гостями проекта «Освещенные окна», созданного областной библиотекой имени В. А. Каверина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

«”Освещенные окна” - презентация нового поколения в формате интервью. Мы разговариваем с теми и для тех, кому интересно творить, познавать, развиваться, изобретать новое и видеть новые смыслы. Название проекта — подражание Каверину и его роману "Освещенные окна", герои которого — молодые люди Пскова начала XX века, талантливые, думающие, интересующиеся, ровно такие же, как и сейчас. В рамках проекта в гостях у библиотеки новые молодые имена в живописи, музыке, искусстве, литературе, спорте, знатоки своего дела, неравнодушные активисты. А разговариваем всегда о самом важном: о личности, об искусстве и творческих поисках, о личных успехах, о проблемах и решениях», - рассказала ведущая программы, главный специалист отдела социокультурного развития Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина Маргарита Руденкова.

Каково быть художником в современных реалиях, тяжело ли работать по призванию, сложно ли искать вдохновение в повседневности, как научиться стоящему и найти себя — на эти вопросы отвечают герои проекта.

«”Освещенные окна” - это для тех и про тех, в ком есть свет. А самое главное: все герои — молодые люди, наше будущее, которое творится прямо здесь и сейчас. Каким оно будет, покажет время, а то, что происходит сейчас — покажут ”Освещенные окна”», - отметили в библиотеке.