Культура

В Студии эстетического развития детей в «Михайловском» начался новый учебный год

В эти выходные в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» возобновила работу Студия эстетического развития детей, ориентированная на старших дошкольников и младших школьников.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике, этот проект стартовал в Пушкинских Горах еще в 2017-ом и успешно развивался в последующие годы. По просьбам родителей, чьи дети посещали занятия в течение первого учебного сезона, с ноября по май, их «музейную школу» продолжили и далее. В итоге программа занятий стала трехгодичной.

Первый урок для тех, кто только стал студийцем, по традиции отдают теме «Я поведу тебя в музей». Как сообщила руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяна Тимошина, шестилетних гостей заповедника вчера пригласили в выставочные залы Научно-культурного центра «Михайловского», познакомили с правилами поведения в экспозиционном пространстве. Узнали ребята и о том, чем занимается музейный художник-оформитель.

Фото с официальной страницы «Михайловского» в социальной сети

Для детей, которые уже посещали занятия в прошлом году, провели занятие «Если мебель заболела…». Им предложили поразмышлять о том, какие вещи могут стать музейными экспонатами. А сотрудник «Михайловского» Николай Оболоник показал, какие инструменты идут в дело, если «доктору-реставратору» приходится «лечить», например, «пожилую» или «прихворнувшую» мебель. «Конечно же, каждый из наших ребят захотел попробовать свои силы в этом нелёгком деле», — рассказала Татьяна Тимошина.

Фото с официальной страницы Пушкинского Заповедника в социальной сети

Старших студийцев — школьников 8—10 лет — пригласили на занятие «Переплетная мастерская. Страничка к страничке». Детям рассказали о том, как «выстроена» книга, познакомили с изданиями, которые сейчас экспонируются на выставках в музейном НКЦ. В ходе практической части занятия каждый из его участников смог смастерить книжный переплет с твердыми крышками и даже украсить его засушенным листком или цветком.

Фото с официальной страницы Пушкинского Заповедника в социальной сети

К сожалению, из-за ужесточения карантинных мер в Пушкиногорском районе с наступившей недели студия снова уходит на вынужденные каникулы, но занятия возобновятся при первой же возможности, отметила Татьяна Тимошина. Она же рассказала, что программа, которой руководствуются музейные педагоги, всё время дорабатывается, дополняется новыми темами. И бывает, что родители уже отучившихся в студии ребят часто просят разрешения привести своё чадо на урок, какого ранее в учебном плане не было.

Напомним, что музейная Студия эстетического развития была создана в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы с детьми. На разных занятиях ребята создают эскизы открыток, кадры для собственных мультфильмов и диафильмов, буквицы для рукописных книг. Студийцы также знакомятся с бытом пушкинского времени (например, изучают содержимое дамских сумочек в XIX веке или традиции домашнего чаепития) и сравнивают его с бытом сегодняшним, осваивают гимнастический комплекс, который практиковали в Царскосельском лицее, и традиционные крестьянские игры, учатся вальсировать, проч., проч. К проведению уроков привлекаются сотрудники разных служб и подразделений Пушкинского Заповедника, многие из которых имеют базовое педагогическое образование.