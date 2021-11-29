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Культура

Блогер ПЛН вошел в число авторов сборника стихов поэтов России

30.11.2021 11:47|ПсковКомментариев: 0

Поэма блогера ПЛН, писателя из Великих Лук Андрея Канавщикова вошла в сборник стихов поэтов России «Письма Маршалу». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил великолукский писатель Андрей Канавщиков.

Сборник стихов издан к 1 декабря, к 125-летию со дня рождения Георгия Жукова. Советский полководец четырежды посещал Великие Луки во время проведения наступательной операции.

Авторами книги также выступили Владислав Артемов, Игорь Витюк, Александр Кердан, Борис Орлов, Владимир Скворцов, Валентин Сорокин, Владимир Тыцких и Игорь Тюленев. Составитель сборника — заслуженный работник культуры России, лауреат государственной премии России, секретарь правления союза писателей России, почетный гражданин Рязанской области, поэт Владимир Силкин.

Презентация сборника состоится в декабре в Центральном Доме Российской Армии.

Теги: #великие луки #Псковская область #поэзия #блогер
Источник: Псковская Лента Новостей
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