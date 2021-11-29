Культура

В «Михайловском» завершился санитарный период

В Государственном музее-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» завершен санитарный период, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Завтра, 1 декабря, мемориальные музеи-усадьбы, равно и музейный комплекс «Пушкинская деревня», возобновят свою работу в режиме, обычном для осенне-зимнего сезона. Посетителей будут принимать с 10.00 до 17.00, ежедневно, кроме понедельника.

Александра Павлова. Ворота в Михайловское (2012). Из фондов музея-заповедника

В музее, однако, просят обратить внимание на то, что в связи со сложившейся в Пушкиногорском ране Псковской области санитарно-эпидемиологической обстановкой с 1 декабря не будут проводиться мастер-классы в рамках проекта «Народная культура», а также программа «Загадки русского языка» в Центре творческих музейных программ в деревне Бугрово. Кроме того, в заповеднике приостанавливают работу Студии эстетического развития детей.

Все посещения музеев возможны только при неукоснительном соблюдении предписаний, действующих на территории региона, в том числе — при наличии у гостей документов, подтверждающих факт вакцинации от новой коронавирусной инфекции или факт перенесенного заболевания, вместе с документом, удостоверяющем личность. Подробную информацию о правилах посещения Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» можно найти на официальном сайте учреждения.