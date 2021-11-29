Спектакль о знаковых для уличного искусства авторах смогут увидеть псковичи

Спектакль в дополненной реальности о культовом стрит-арте Москвы смогут увидеть псковичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании МТС.
В мобильном приложении «MTC Live» запустили диджитал-спектакль «Urban.Moskva» о знаковых для уличного искусства авторах и их культовых работах. Бесплатно посмотреть спектакль в дополненной реальности можно в любом городе России, в том числе и в Пскове. Рекомендуется выбрать открытое пространство – например, сквер или парк, или закрытое помещение, в котором много места для передвижения.
МТС вместе с Immerse Lab и Human Creative Production оцифровала работы пяти художников стрит-арта – интерактивные объекты будут появляться на экране смартфона по мере развития сюжета.
Зрителям предложат пробраться через «Кружева» польской художницы Неспун, подобрать ключи в «Стихограмме» от Зак Клаб, отразить нашествие антагониста вместе с «Самолазкой» Кирилла Кто, напитаться мудростью «Черепахи» Жени 0331с и воспользоваться «Бульдозером» Миши Моста, рассказали в пресс-службе компании.
Специально для спектакля NVG и известный московский рэпер Лигалайз создали трэп-ремикс хита «Моя Москва».
В будущем команда проекта планирует создать цикл работ о стрит-арте в разных городах России, каждая из которых позволит окунуться в уличную культуру конкретного города, находясь в любой точке страны.
Скачать приложение МТС Live (12+) можно в App Store и Google Play.