Культура

Организатор и победительницы «Миссис Псков» стали членами жюри в самом массовом конкурсе красоты в России

В Санкт-Петербурге состоялся финал конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область» 28 ноября. В рамках большого финала выбирали также «Миссис Балтия», «Миссис Северо-Запад», «Миссис СНГ» и другие номинации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции конкурса «Миссис Псков».

Директор конкурса «Миссис Псков» Николай Королев стал почетным членом жюри 12-го конкурса красоты, а обладательницы титула «Миссис Псков» разместились в «королевском» жюри после торжественного дефиле в начале финального шоу.

Отличительной особенностью этого конкурса стало то, что в нем приняли участие 54 финалистки. Это факт занесен в реестр рекордов России, как самый массовый конкурс красоты.

«Это праздник! Настоящий праздник красоты и женственности. Было особенно приятно не только открывать конкурс, но и первой выходить на сцену в королевском дефиле. Это очень почетно! А невероятная энергетика участниц финала зарядила весь зал! Болела за каждую финалистку, но, увы, главный титул только один! Восхищаюсь! Спасибо за отличные эмоции!» - поделилась эмоциями дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титула «Гран-при конкурса "Миссис Бабушка Псков 2017"», обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии Светлана Шумейко.

«Замечательный праздник красоты и материнства! Очень символично, что финал конкурса состоялся в День матери. Получился двойной праздник. Мне очень понравились творческие выходы участниц, а коллективный танец — это целый спектакль. Нет слов, как здорово! Все было красиво и торжественно. Большое восхищение у меня вызвала мама 7-х детей, которая потрясающе выглядит и все успевает. Все участницы молодцы! Новых успехов и побед!» - сказал Николай Королев.

В финале участницы показали народные костюмы, дефиле, выход в бикини, творческие номера и выход в вечерних нарядах.

Главный титул конкурса и корону «Миссис Санкт-Петербург 2021» завоевала Яна Паль.