Культура

Завершается подготовка проекта реставрации Дома Родзянко в Усвятах

Завершается разработка проекта на проведение первоочередных противоаварийных мероприятий и работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения XIX века Дома Родзянко в Усвятах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Усвятский районный центр культуры заключил договор на оказание услуг с компанией «АВК Групп». Цена контракта составила 7,6 миллионов рублей. Средства на подготовку проектно-сметной документации были выделены из регионального бюджета.

Как сообщили в комитете по охране культурного наследия Псковской области, работа будет осуществляться поэтапно. Сначала пройдут комплексные научные исследования и инженерные изыскания. Затем будет составлен проект первоочередных противоаварийных работ. После специалисты подготовят эскизы и проектную документацию для реставрации объекта. По обращению главы региона Михаила Ведерникова, подрядчик дополнительно разработает дизайн-проект и проект наружного освещения фасада здания.

Проектные работы должны быть завершены до конца года. Разработанный комплекс документов станет основанием для дальнейших работ по восстановлению здания и приспособлению его для современного использования. Как сообщили в администрации, в Доме Родзянко планируется создать культурно-образовательный музейно-экскурсионный комплекс.

Реставрация объекта культурного наследия пройдет при поддержке министерства культуры РФ. Соответствующая договоренность достигнута между губернатором Псковской области и министром культуры России Ольгой Любимовой.

Напомним, Дом Родзянко - усадьба и сохранившийся до нашего времени каменный дом, выстроенный в конце XIX века на Замковой горе в Усвятах на месте деревянного, принадлежавшие помещику Родзянко. Дом является образцом архитектуры периода эклектики. Он сочетает в своем облике элементы польско-литовских средневековых замков и конструктивное решение интерьеров, характерное концу XIX века. В области подобное сооружение единственное. За время своего существования оно неоднократно претерпевало перепланировку то под нужды детского интерната, то для расположения в нем краеведческого музея. В настоящее время объект культурного наследия не используется.