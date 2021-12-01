Культура

В Пскове устанавливают памятный знак на месте боя Героя СССР Семена Байкова

В Пскове начался монтаж памятного знака на месте боя Героя Советского Союза лейтенанта Семена Байкова и взвода НКВД под командованием младшего лейтенанта Андрея Костенко с немецко-фашистскими захватчиками. Об этом вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов сообщил в Instagram.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Алексея Севастьянова

Для установки памятника инициативная группа несколько лет собирала необходимую информацию. «Весной этого года сформировали инициативу при поддержки Росгвардии, Совета Ветеранов Пскова и "Единой России" с обращением в администрацию Пскова», - рассказал Алексей Севастьянов.

«При общей поддержке работа закипела! Весной сделаем благоустройство и разместим информационные стенды. Город помнит, город чтит!» - заключил Алексей Севастьянов.