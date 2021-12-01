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Культура

Песни и танцы ждут псковичей в День казачьей культуры

02.12.2021 09:29|ПсковКомментариев: 0

Песни и танцы ждут псковичей в День казачьей культуры, 4 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей Сообщили в пресс-службе администрации региона.

В концертной программе «О любви, о воле и казачьей доле!» можно будет увидеть выступления творческих коллективов и сольных исполнителей из Пскова и области, в репертуаре которых присутствует тема казачества. Праздник пройдет в Доме офицеров 4 декабря в 12.00.

На сцену выйдут вокальный ансамбль «Традиция» из Великих Лук, «Новоржевские скобари», семейный ансамбль «Казачата», казачий ансамбль «Златница». Также выступят заслуженные коллективы народного творчества: театр танца «Русские узоры», «Сказ» и сольные исполнители из Пскова, Гдовского и Дновского районов.

Во втором отделении концерта программу «Славные песни отцов» презентует Балтийский казачий хор из Калининграда. Кроме того, коллектив проведет встречу с творческими ансамблями региона. Ее участники обсудят сохранение казачьего компонента в репертуарах и обменяются опытом, который поможет коллективам в их творческом пути.

Самобытные песни и танцы погрузят зрителей в атмосферу казачьей культуры и традиций, отметили в администрации. Организатором межрегиональной культурной акции «День казачьей культуры» выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области и при содействии МБУК «Дом Офицеров».

Вход зрителей осуществляется при наличии пригласительного билета и QR кода.

Теги: #администрация Пскова #концерт
Источник: Псковская Лента Новостей
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