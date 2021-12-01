Культура

В Минкульте обсудили подготовку к празднованию 225-летия Александра Пушкина

Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон и министр культуры РФ Ольга Любимова обсудили подготовку к празднованию в 2024 году 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщается на странице владыки в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница митрополита Псковский и Порховский Тихона в соцсети «ВКонтакте»

Особое внимание на встрече было уделено проведению летом 2022 года Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». В мероприятии также приняли участие первый заместители министра культуры РФ Сергей Обрывалин и Ольга Ярилова, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева и другие.

«Запланировано большое количество мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича. Предстоит серьезная работа», — отметила Ольга Любимова.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон рассказал, что ежегодно в Пушкинском заповеднике и Пскове в первые выходные дни июня проводится большой поэтический праздник Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Это одно из главных литературных событий в культурной жизни страны, посвященных А. С. Пушкину. Программа традиционно включает в себя множество ярких событий с чтением стихов поэта, концертами, выставками, спектаклями театральных, музыкальных и народных коллективов из разных уголков России.

​«В 2024 году мы отмечаем 225-летие Александра Сергеевича. В честь юбилейной даты нам необходимо приступить к подготовке проведения праздничных мероприятий в Псковской области. У нас уже есть конкретные предложения для того, чтобы это по-настоящему большое и важное событие зазвучало по-новому», — добавил он.

По словам владыки, на данном этапе прорабатывается возможность привлечения к участию в мероприятии режиссера Вячеслава Игнатова и представителей Литературного института имени А. М. Горького, в том числе ректора учреждения Алексея Варламова и профессора Олесю Николаеву.

«Безусловно, вся необходимая поддержка со стороны Минкультуры России будет оказана. Необходимо пригласить команду единомышленников, которая займется подбором мероприятий и их организацией как в Пскове, так и в Михайловском. В результате Дни Пушкинской поэзии и русской культуры будут предварять все события юбилейного года», — подчеркнула Ольга Любимова.