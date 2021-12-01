Культура

«Михайловское» публикует фотографии с церемонии открытия памятника Пушкину к 115-летию автора монумента

К 115-летию со дня рождения Екатерины Белашовой, видного советского скульптора, автора памятника Пушкину в поселке Пушкинские Горы, государственный музей-заповедник «Михайловское» подготовил небольшую фотовыставку из собственного фотонегафонда. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, с подборкой архивных снимков можно сегодня познакомиться на официальных страницах учреждения в социальных сетях «ВКонтакте» и в Facebook.

Федор Овсянников. Празднование 160-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Торжественное открытие памятника поэту (1959). Из фондов «Михайловского»

На редких фотографиях запечатлены моменты церемонии открытия памятника поэту в июне 1959 года, беседа скульптора Е. А. Белашовой и архитектора Л. М. Холмянского с директором музея С. С. Гейченко годом ранее.

Екатерина Белашова на открытии памятника А. С. Пушкину в Пушкинских Горах (1959). Из фондов «Михайловского»

В музее напомнили, что Екатерина Белашова (1906–1971) — народный художник СССР (1963), лауреат государственной премии СССР (1967). Более двадцати лет она работала над разными образами Пушкина, в том числе над монументом для Пушкинских Гор — с 1955 года.