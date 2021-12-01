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Культура

Псковичам предлагают послушать коллекцию грампластинок

03.12.2021 08:30|ПсковКомментариев: 0

Библиотека на улице Профсоюзной в Пскове приглашает жителей и гостей города на мероприятие «Твори себя и мир вокруг», которое пройдет 4 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

В рамках мероприятия состоятся экскурсии по художественным выставкам, встречи с художником Любовью Желтышевой и фотографом Анатолием Шумилиным, концерт авторской песни «Соприкосновение» Андрея Васильева (Псков) и Лилии Савицкой (Москва).

В клубе самостоятельных слушателей можно будет ознакомиться с коллекцией грампластинок, которая составляет около 6 тысяч экземпляров, выбирать и слушать понравившуюся.

В 13.30 посетителей ждет презентация книги П. Уильямса и Д. Денни «Уолт Дисней. Преврати свою жизнь в магию», а в 14.30 мастер-класс для новичков по мобилографии от руководителя фотоклуба «Серебряный ангел» Валентины Чеботаревой.

В 15.00 любители гитары и авторской песни смогут стать участниками флэшмоба «Гитара по кругу».

Желающие смогут приобрести сувениры на память от Аллы Фомченко -  тканевый оберег в виде куклы-травницы из ситца и псковских трав.

Справки можно получить по телефону: 72-84-06. Программа мероприятия доступна по ссылке

Теги: #библиотека #ПОУНБ #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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