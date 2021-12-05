Культура

Умер создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн

Создатель фестиваля «Кинотавр», продюсер Марк Рудинштейн умер в возрасте 75 лет, пишет ТАСС.

Марк Рудинштейн был госпитализирован 16 ноября. Он известен как создатель фестиваля «Кинотавр», продюсер и актер. Среди работ с его участием: мелодрама «Приходи на меня посмотреть», детектив «Завтра будет завтра», драма «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», мелодрама «Московская сага» и другие.

Марк Рудинштейн руководил «Кинотавром» 15 лет. В 2004 году фестиваль возглавил Александр Роднянский и осуществил кардинальное изменение - фестиваль отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе.