Культура

«Михайловское» объявляет о начале традиционного новогоднего конкурса

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» начинает традиционный, ежегодный конкурс самодельных новогодних и Рождественских открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Это праздничное соревнование художников-любителей и профессионалов всегда вызывает неподдельный интерес у гостей Пушкинского Заповедника, а также у посетителей официального сайта учреждения и его пабликов в социальных сетях, отметили сотрудники музея.

Как правило, в конце года в «Михайловском» получают более двухсот самодельных открыток от людей разного возраста и разных профессий. Помимо россиян в конкурсе постоянно участвуют жители ближнего и дальнего зарубежья. Важно, что среди музейных корреспондентов очень много жителей небольших, часто значительно отдалённых от центра городов, поселков и деревень, подчеркнули в заповеднике.

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В музее напомнили, что на конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (рисунок, аппликация, коллаж, прочее). При воплощении пушкинских сюжетов вполне допустимо и даже желательно так или иначе использовать мотивы, связанные с историческим, литературным прошлым и настоящим Святогорья, с его природными и архитектурными достопримечательностями, с народными промыслами. Особо отметят члены жюри и чувство юмора художника.

Открытки будут оценивать в четырех номинациях: те, что выполнены в семейном кругу (детьми вместе с родителями, другими родственниками или законными представителями), школьниками (от 7 до 17 лет), взрослыми (от 18 лет) и профессионалами (взрослыми, имеющими художественное образование).

Письма с открытками должны быть отправлены не позднее 10 января 2022 года (дата по почтовому штемпелю) по адресу Псковская обл., Пушкиногорский район, д. Бугрово, «Музейная почта». Если есть опасение, что почтовое отправление может сильно задержаться в пути и не успеть к началу судейства, можно послать копию работы по электронному адресу, но с обязательной отправкой оригинала в его «бумажной» версии, — уточнили в заповеднике.

Лучшие открытки станут основой специальной выставки в зале «Музейной почты». Не исключено, что работы-победительницы будут использованы и в других временных и передвижных экспозициях, в прочих акциях — отметили в «Михайловском».

Подробнее о конкурсе «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» можно узнать на официальном сайте музея-заповедника.