Культура

На «лицейскую» выставку в «Михайловском» можно пройти по «Пушкинской карте»

Билет на выставку «…Отечество нам Царское Село» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» можно оплатить «Пушкинской картой», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

В музее уточнили, что на сегодняшний день владельцы карт смогут за счет государства побывать на основных экскурсиях, которые предлагает заповедник: по мемориальным усадьбам «Михайловское», «Тригорское», «Петровское», в музее «Пушкинская деревня» и на водяной мельнице в деревне Бугрово.

Кроме того, посредством карты можно оплатить билеты на ряд фондовых и «гостевых» выставок. Среди них, например, богатейшая фондовая экспозиция «Из истории создания драмы «Борис Годунов», ориентированная, в том числе, и на учащихся старших классов, изучающих эту пушкинскую «Комедию о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и Гришке Отрепьеве» в рамках школьных курсов русской литературы и отечественной истории. Есть в этом же списке и не так давно открытая выставка «Музыкальная гостиная пушкинской поры» — чрезвычайно впечатляющий, богатый на удивительные раритеты совместный проект Российского национального музея музыки и музея-заповедника «Михайловское», отметили в музее.

Напомним, что для детей до 16 лет, вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются, вход в музеи Пушкинского заповедника остается бесплатным; оплачивается только экскурсионное обслуживание. В «Михайловском» отметили, что молодые посетители всё чаще пользуются «Пушкинской картой», заранее заказывая билеты на сайте, что значительно экономит время при их выдаче уже собственно в музее.