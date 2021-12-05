Культура

Воспитанники псковского интерната отправились на киноурок

Около 90 учеников Псковской общеобразовательной школы-интерната посетили показ патриотического фильма «Небо». Об этом вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин сообщил в Инстаграм.

Фото здесь и далее: Инстаграм Юрия Сорокина

Фильм рассказывает о судьбе двух российских летчиков и создан по следам сирийских боевых действий, отметил парламентарий.

«Ранее с просьбой оказать помощь в приобретении билетов на эту кинокартину ко мне обратилась социальный педагог школы Лариса Мякушина. Я поддержал эту инициативу, - фильм уже посмотрели ученики 5-9 классов», - добавил Юрий Сорокин.

В школе называют это мероприятие киноуроком - фильм учит мужеству и дружбе, взаимовыручке и любви к своей стране. Для ребят это очень важно, так как многие из них воспитываются в неполных семьях, имеющих непростые жизненные ситуации, подчеркнул депутат.