Культура

Капремонт Торошинского дома культуры начнется в 2022 году

Капитальный ремонт Торошинского дома культуры и его включение в национальный проект «Культура» обсудили участники согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в ходе первого заседания 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева рассказала, что администрация региона инициировала встречу с руководством Минкульта, по результатам которой объект попал в соответствующий перечень для выделения средств в 2022-2023 год. «Соглашение о выделении средств пока не подписано. Но объект вошел в нацпроект на 2022-2023 годы», - отметила она.



Председатель областного Собрания Александр Котов указал на долгое решение этого вопроса. Он поинтересовался, когда начнется капитальный ремонт дома культуры: в 2022-м или в 2023 году.



«Это будет двухгодичный контракт», - ответила Ольга Тимофеева



«Начнем в 2022-м, а закончим в 2023 году?» - уточнил он.



«Да», - ответила Ольга Тимофеева.

В свою очередь вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков поинтересовался, какова стоимость капитального ремонта.



«25 млн 400 тысяч рублей — цены на первый квартал 2021 года», - сказала Ольга Тимофеева.



Глава Псковского района Наталья Федорова добавила, что вопрос рассматривается уже три года, проектно-сметная документация была скорректирована. Она сообщила, что было направлено порядка 800 тысяч рублей на установку окон и корректировку проектно-сметной документации. «На 2022 год софинансирование предусмотрено в размере 950 тысяч рублей на устройство санузла и изготовление дополнительной проектно-сметной документации», - отметила глава района.



Согласительная комиссия оставила на контроле решение этого вопроса.