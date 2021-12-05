Культура

Лубочную пушкиниану Ольги Муратовой представляет виртуальным гостям «Михайловское»

Небольшая цифровая выставка работ московской художницы Ольги Муратовой сегодня, 8 декабря, появилась в официальных сообществах Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальных сетях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника. В рамках цифрового проекта «Художник и музей» среди прочего представлена оригинальная серия лубочных картинок, выполненные художницей в сложной технике шелкографической печати с ручной раскраской акварелью. Эти шуточные «сюжеты» о жизни Пушкина в псковском родовом имении под Псковом сейчас хранятся в фондах музея-заповедника.

Ольга Муратова. Лубочная картинка «Зимнее катание на озере Маленец» (2002). Из фондов музея.

Выпускница отделения промышленной графики Московского художественного училища памяти 1905 года и, позднее, Школы-студии МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко (отделение сценографии), Ольга Муратова много лет преподавала рисунок и живопись в родной Школе-студии, а также в Академии Н. Нестеровой. В Пушкинских Горах она впервые побывала зимой 1987 года и с тех пор стала частым гостем этих мест, участвовала в выставках музея-заповедника «Михайловское». Несколько работ Ольги Муратовой можно найти в художественном альбоме «Художники Пушкиногорья», выпущенном силами музея в серии «Святогорская галерея» в 2007 году.

Ольга Муратова. Лубочная картинка «Посещение Анной Петровной Керн Михайловского в 1825 году» (2002). Из фондов музея.

Напомним, что в постоянной рубрике «Художник и музей» в своих пабликах сотрудники «Михайловского» регулярно знакомят подписчиков и посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших мемориальные усадьбы Пушкинского заповедника и их окрестности.