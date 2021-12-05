Елена Полонская предложила создать музей в честь псковской реставрационной школы

Глава Пскова Елена Полонская предложила создать музей в честь реставрационной псковской школы. С этой инициативой она выступила на прошедшей 60-й сессии в Псковской гордуме.
Фото здесь и далее: Елена Полонская в соцсети «ВКонтакте»
Глава города напомнила, что в послевоенное время, в 1946 году, для восстановления Пскова реставратор Юрий Спегальский создал псковскую реставрационную мастерскую.
«Маститые архитекторы-реставраторы, четыре "С": Юрий Спегальский, Всеволод Смирнов, Борис Скобельцын, Михаил Семенов. Именно им в 50-е годы прошлого века принадлежит концепция школы псковской научной реставрации», - рассказала Елена Полонская.
Она также добавила, что сегодня имена архитекторов известны за пределами России, а реставрационная школа получила мировое признание.