Культура

Елена Полонская предложила создать музей в честь псковской реставрационной школы

Глава Пскова Елена Полонская предложила создать музей в честь реставрационной псковской школы. С этой инициативой она выступила на прошедшей 60-й сессии в Псковской гордуме.

Фото здесь и далее: Елена Полонская в соцсети «ВКонтакте»

«Чтобы увековечить память и восславить имена, в честь реставрационной псковской школы предложила создать музей. <...> Именно благодаря знаменитым архитекторам-реставраторам сегодня мы живем в окружении бесценных памятников старины. На мой взгляд, создание музея сохранит память о тех, кто стоял у истоков возрождения города», - написала Елена Полонская в своем профиле в соцсети «ВКонтакте».

Глава города напомнила, что в послевоенное время, в 1946 году, для восстановления Пскова реставратор Юрий Спегальский создал псковскую реставрационную мастерскую.

«Маститые архитекторы-реставраторы, четыре "С": Юрий Спегальский, Всеволод Смирнов, Борис Скобельцын, Михаил Семенов. Именно им в 50-е годы прошлого века принадлежит концепция школы псковской научной реставрации», - рассказала Елена Полонская.

Она также добавила, что сегодня имена архитекторов известны за пределами России, а реставрационная школа получила мировое признание.